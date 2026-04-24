Senzime AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Senzime AB hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,14 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Senzime AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 23,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at