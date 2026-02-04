|
04.02.2026 06:31:28
Seoho Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Seoho Electric hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 994,79 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seoho Electric 756,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 20,92 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,85 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4154,60 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 2357,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 151,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,47 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 116,84 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
