Seondo Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Seondo Electric hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 53,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -177,800 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 31,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at