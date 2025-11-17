|
17.11.2025 06:31:29
Seong An: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Seong An hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seong An ein EPS von -56,000 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 8,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 60,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
