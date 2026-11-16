Seong An präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seong An hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -103,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -40,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 45,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at