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18.05.2026 06:31:29
Seong An verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Seong An hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 110,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Seong An ein Ergebnis je Aktie von -50,000 KRW vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,16 Prozent auf 2,68 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Seong An 4,34 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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