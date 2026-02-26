Seong An: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seong An veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 20,76 KRW gegenüber -33,600 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,47 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 6,57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 40,670 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Seong An ein Ergebnis je Aktie von -276,800 KRW vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,69 Milliarden KRW – eine Minderung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,49 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at