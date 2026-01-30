|
Seoul Broadcasting stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seoul Broadcasting hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 75,29 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Seoul Broadcasting ein Ergebnis je Aktie von 2018,00 KRW vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 294,74 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 230,75 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 419,03 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1825,00 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,65 Prozent auf 1 046,65 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 008,46 Milliarden KRW gelegen.
