18.05.2026 06:31:29

Seoul Broadcasting stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seoul Broadcasting gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Seoul Broadcasting hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 750,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -372,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 190,38 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,26 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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