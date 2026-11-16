Seoul Broadcasting: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Seoul Broadcasting hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 483,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 560,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,57 Prozent auf 254,93 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at