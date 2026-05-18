Seoul City Gas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seoul City Gas veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5445,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6441,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Seoul City Gas 769,50 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 788,89 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at