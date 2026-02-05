Seoul City Gas präsentierte Quartalsergebnisse

Seoul City Gas hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1164,43 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1213,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 543,73 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 535,35 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6197,09 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Seoul City Gas ein EPS von 8702,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 828,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Seoul City Gas einen Umsatz von 1 703,79 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at