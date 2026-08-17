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17.08.2026 06:31:29
Seoul City Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seoul City Gas hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 627,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1858,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Seoul City Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 275,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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