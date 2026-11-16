Seoul City Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seoul City Gas hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 963,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seoul City Gas -1901,000 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 227,76 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at