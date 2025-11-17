SEOUL FOOD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SEOUL FOOD präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,12 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEOUL FOOD -2,160 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat SEOUL FOOD 17,14 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at