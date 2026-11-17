SEOUL FOOD hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 KRW. Im Vorjahresviertel waren -11,190 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 16,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEOUL FOOD 17,14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at