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17.11.2026 06:31:28
SEOUL FOOD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SEOUL FOOD hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 KRW. Im Vorjahresviertel waren -11,190 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 16,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEOUL FOOD 17,14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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