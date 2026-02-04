|
SEOUL FOOD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SEOUL FOOD hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SEOUL FOOD ein EPS von -2,860 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 16,84 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SEOUL FOOD 15,02 Milliarden KRW umgesetzt.
SEOUL FOOD vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,080 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,920 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat SEOUL FOOD mit einem Umsatz von insgesamt 68,60 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 17,09 Prozent gesteigert.
