Seoul Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seoul Foods veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,12 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,160 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,55 Prozent auf 17,14 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at