Seoul Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seoul Foods präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 KRW gegenüber -2,860 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,84 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seoul Foods einen Umsatz von 15,02 Milliarden KRW eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,080 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seoul Foods -7,920 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 68,60 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Seoul Foods 58,59 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at