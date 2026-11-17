Seoul Foods hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,09 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -11,190 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,14 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,95 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at