|
17.11.2026 06:31:28
Seoul Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Seoul Foods hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,09 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -11,190 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,14 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,95 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.