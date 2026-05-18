Seoul Guarantee Insurance Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seoul Guarantee Insurance Company Registered hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 823,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Seoul Guarantee Insurance Company Registered 277,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 610,33 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 739,38 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at