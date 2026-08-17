Seoul Guarantee Insurance Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seoul Guarantee Insurance Company Registered ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seoul Guarantee Insurance Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 947,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 938,00 KRW je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 613,67 Milliarden KRW, gegenüber 672,71 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at