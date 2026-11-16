Seoul Guarantee Insurance Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seoul Guarantee Insurance Company Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 549,27 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 886,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 621,67 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 681,93 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at