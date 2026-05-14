Seoul Semiconductor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seoul Semiconductor hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 84,98 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -341,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,44 Prozent auf 238,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 239,23 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at