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12.11.2026 06:31:28
Seoul Semiconductor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Seoul Semiconductor präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 270,61 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 30,00 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 302,29 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seoul Semiconductor einen Umsatz von 256,88 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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