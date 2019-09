Seoul Semiconductor: Mit SunLike ist zukunftsfähige mitarbeiterorientierte Bürobeleuchtung bereits da

Die Schaeffler-Gruppe, ein weltweit tätiger Technologie-Anbieter, hat ihren skandinavischen Hauptsitz in einem vierstöckigen Gebäude in Arlandastad in Stockholm (Schweden), das derzeit phasenweise renoviert wird.

Die erste Etage, die nach der Renovierung wieder in Betrieb genommen wird, zeigt eine umsichtig gestaltete neue Beleuchtungsumgebung mit der neuesten LED-Technologie SunLike von Seoul Semiconductor. Die ergonomisch gestalteten LED-Leuchtkörper sind Plain Spectra von Annell, erdacht von dem bekannten Beleuchtungs-Designer Kai Piippo und produziert von Ledluks.

Die Beleuchtungslösung mit ihrem angenehmen und nicht gesundheitsschädlichen Licht wurde von den Projektarchitekten, VIRA Architects in Stockholm, ausgewählt. Die Beleuchtungs-Designer waren Lena Sjöström Larsson von VIRA Architects in Zusammenarbeit mit dem Beleuchtungsanbieter Annell. Das Ergebnis nennt sich mitarbeiterorientierte bzw. "auf den Menschen bezogene" Beleuchtung.

SunLike™ bietet großartige Möglichkeiten, die dem natürlichen Sonnenlicht entsprechen. Eine gute Beleuchtung wirkt anregend, indem sie eine angenehme, nachhaltige und wirksame Umgebung für die Menschen am Arbeitsplatz schafft - und damit Lebensqualität.

Über die Schaeffler-Gruppe

Die Schaeffler-Gruppe ist ein führender, global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Zu ihrem Portfolio gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen, die in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz kommen. Mit innovativen und nachhaltigen Technologien für elektrische Mobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 leistet die Schaeffler-Gruppe bereits heute einen maßgeblichen Beitrag zur "Mobilität für morgen".

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit, ausgenommen Eigenbedarfsmarkt, hält Seoul Semiconductor mehr als 14.000 Patente und bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten. Dazu gehören SunLike, LED der nächsten Generation, die unter anderem die weltbeste Lichtqualität für mitarbeiterorientierte Beleuchtungskonzepte bietet, die perfekt auf den Biorhythmus des Menschen abgestimmt sind; WICOP – eine einfachere gehäuselose LED, ermöglicht eine marktführende Farbgleichmäßigkeit, Kostenersparnis beim Einbau bei gleichzeitig hoher Leuchtdichte sowie großer Freiheit beim Design. Die NanoDriver-Serie bietet den weltweit kleinsten 24-W-LED-Treiber für Gleichstrom. Acrich, die weltweit erste direkte Wechselstrom-LED, wurde schon 2005 entwickelt und beinhaltet sowohl alle Technologien für Wechselstrom in Verbindung mit LED – von der Chip-, über die Modul- und Schaltkreisherstellung. Und schließlich nPola, ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer mehr als zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LED. UCD sorgt für ein High Color Gamut Display mit einer Leistung von mehr als 90 Prozent NTSC. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

