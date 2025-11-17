|
17.11.2025 06:31:29
Seowon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seowon hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -50,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seowon ein EPS von -27,000 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 415,11 Milliarden KRW gegenüber 371,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
