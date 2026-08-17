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17.08.2026 06:31:29
Seowon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Seowon hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 92,00 KRW, nach -77,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 586,86 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 393,22 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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