Seowon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seowon hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 92,00 KRW, nach -77,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 586,86 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 393,22 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at