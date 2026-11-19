Seowon hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 28,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -50,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 557,21 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,11 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at