Seowon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seowon lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 171,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seowon 29,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 502,95 Milliarden KRW gegenüber 439,77 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at