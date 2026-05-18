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18.05.2026 06:31:29
SEOYON E-HWA legte Quartalsergebnis vor
SEOYON E-HWA hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1760,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEOYON E-HWA noch ein Gewinn pro Aktie von 610,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,65 Prozent auf 1 188,68 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 055,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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