SEOYON E-HWA legte Quartalsergebnis vor

SEOYON E-HWA hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1760,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEOYON E-HWA noch ein Gewinn pro Aktie von 610,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,65 Prozent auf 1 188,68 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 055,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at