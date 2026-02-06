06.02.2026 06:31:28

SEOYON E-HWA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SEOYON E-HWA präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 33,57 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1767,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 154,92 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SEOYON E-HWA einen Umsatz von 1 068,54 Milliarden KRW eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2250,89 KRW, nach 5451,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4 517,28 Milliarden KRW, während im Vorjahr 4 041,53 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

