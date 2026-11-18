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18.11.2026 06:31:28
SEOYON E-HWA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SEOYON E-HWA hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
SEOYON E-HWA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1365,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1806,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 186,36 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 096,52 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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