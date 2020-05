Sephora und Tmall Global bringen grenzüberschreitenden Flagshipstore auf den Markt, um lokale und globale Beauty-Trends zu synchronisieren

SHANGHAI, 20. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Das globale Prestige-Beauty-Einzelhandelsunternehmen Sephora schließt sich heute mit der führenden grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattform Tmall Global zusammen, um den Sephora Tmall Global-Flagshipstore auf den Markt zu bringen. Im Rahmen der Markteinführung wird ein Ausstellungsraum vorgestellt, der grenzüberschreitende Schönheitsprodukte auf „Wolkenregalen" im Ladengeschäft präsentiert, um das Kundenerlebnis weiter zu bereichern und Online-/Offline-Synergie zu schaffen. Diese Partnerschaft verbindet chinesische Kundinnen mit der Welt und synchronisiert lokale und globale Beauty-Trends, indem sie zahlreiche neue und beliebte Schönheitsmarken aus Übersee zusammenbringt und somit geografische und zeitliche Barrieren durch grenzüberschreitenden E-Commerce überwindet.

„Dank unserer langjährigen Beziehungen zu globalen Schönheitsmarken freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Tmall Global, um Überseemarken in den chinesischen Markt einzuführen. Die Synergie von Online- und Offline-Kanälen ermöglicht Verbraucherinnen den Zugriff auf Überseemarken, um ihre aufkommenden Bedürfnisse zu erfüllen. „Diese Initiative ist etwas ganz Besonderes für Sephora, denn in diesem Jahr feiern wir das fünfzehnjährige Bestehen von Sephora in China. Die Eröffnung des Sephora Tmall Global-Flagshipstores bietet eine großartige Gelegenheit für Sephora, sein Engagement auf dem chinesischen Markt weiter zu stärken, indem das Unternehmen den sich ständig wandelnden Trends und Beauty-Bedürfnissen der Verbraucherinnen gerecht wird."

Der Sephora Tmall Global-Flagshipstore wird als China-Debüt mit einer Reihe von Signaturmarken eingeführt, wie beispielsweise NATASHA DENONA, einer beliebten amerikanischen Schönheitsmarke, die in den sozialen Medien für ihre ultramodische Lidschattenpalette bekannt ist, und Sunday Riley, einer aufstrebenden Marke, bekannt für globale Beauty-Trends, Beauty-Technologie und Pflanzenextrakte. Darüber hinaus hat der grenzüberschreitende Online-Shop die 100 % tierversuchsfreie Marke Fenty Beauty der Musik-, Mode- und Schönheits-Ikone Rihanna, Parfum des unabhängigen französischen Parfümhauses Bon Parfumeur sowie Farmacy, eine der meistverkauften natürlichen Hautpflegemarken von Sephora America, und Dermalogica, bekannt für professionelle Hautpflegeprodukte, im Angebot.

Sephora ist seit 15 Jahren in China verwurzelt und kann die konstante Entwicklung der Beauty-Bedürfnisse Chinas bezeugen. Heutzutage geben sich Verbraucherinnen nicht länger mit populären Marken zufrieden, sondern wünschen sich stattdessen eine größere Auswahl an Nischenmarken aus Übersee, um ihren persönlichen Stil mutig und „wagemutig" zu unterstreichen. Der Shop bietet chinesischen Verbraucherinnen 25 Überseemarken mit 600 Produkten, die Make-up-, Hautpflege-, Duft- und Haarpflegeprodukte umfassen, damit sie ihre Schönheit über nationale Grenzen hinweg entfalten können.

