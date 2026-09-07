07.09.2026 20:35:38

Sepp Müller will neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller will nach der Wahlschlappe seiner Partei neuer CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt werden. "Ich kandidiere als Landesvorsitzender", sagte der 37-Jährige nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg./cki/DP/nas

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