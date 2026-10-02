|Tops & Flops
|
02.10.2026 02:49:41
September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
So performten die DAX-Aktien im September 2026:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,Wolfgang Kriegbaum,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Ralph Orlowski/Getty Images
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten