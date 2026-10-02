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September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Auch der DAX wies im September 2026 große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So performten die DAX-Aktien im September 2026:
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