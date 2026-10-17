September Inflation Came In at 3.9%, Helping to Set Social Security's 2027 Cost-of-Living Adjustment (COLA)

We've finally reached arguably Social Security's most anticipated day: the announcement of the cost-of-living adjustment (COLA). The only other day that might compare is the day when the COLA actually kicks in in January.

Beginning next year, Social Security recipients will receive a 3.6% increase to their monthly benefits, 0.8% higher than this year's COLA. A high COLA can be a relief, but it doesn't come without high inflation, as the two unfortunately go hand in hand.

Let's take a look at how we got to this above-average COLA.

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