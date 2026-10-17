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17.10.2026 15:45:00
September Inflation Came In at 3.9%, Helping to Set Social Security's 2027 Cost-of-Living Adjustment (COLA)
We've finally reached arguably Social Security's most anticipated day: the announcement of the cost-of-living adjustment (COLA). The only other day that might compare is the day when the COLA actually kicks in in January.
Beginning next year, Social Security recipients will receive a 3.6% increase to their monthly benefits, 0.8% higher than this year's COLA. A high COLA can be a relief, but it doesn't come without high inflation, as the two unfortunately go hand in hand.
Let's take a look at how we got to this above-average COLA.
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