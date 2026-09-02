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02.09.2026 15:30:00
September Is Historically One of the Worst Months for the S&P 500. Here's 1 Move Not to Make.
Historically, September has been one of the weakest months for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). From 1928 through 2023, the S&P 500 has averaged a negative return in September.On top of history, there's plenty of current uncertainty swirling around as we enter September 2026, with the odds for interest rate hikes increasing, new trade disputes brewing between the U.S. and Canada, and the war between the U.S. and Iran reaching the six-month mark.Here's what to expect -- at least from a recent history standpoint -- as well as one move to consider to turn any uncertainty into an investing advantage.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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