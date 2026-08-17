Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.08.2026 17:02:14
September Is Historically the Worst Month for the Stock Market. Is Now the Time to Cash Out?
September is right around the corner, and it's not typically a great month for the stock market. In fact, historically, it's known to be the worst month for the markets. With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) also being at record highs, there may be some added risk this time around.Should investors consider taking their money out of the stock market before September hits, or is remaining invested still a good option for the long run?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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