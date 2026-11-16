SEPTENI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SEPTENI ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEPTENI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 JPY gegenüber 3,05 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,39 Prozent auf 7,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at