SEPTENI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEPTENI lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 12,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,16 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at