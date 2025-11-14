SEPTENI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SEPTENI hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach 0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 48,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at