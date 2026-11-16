SEPTENI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SEPTENI hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 49,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at