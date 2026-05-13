Septerna: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Septerna äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11954,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at