Septerna: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Septerna präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Septerna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Septerna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22191,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at