11.11.2025 06:31:28
Septerna stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Septerna hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Septerna ein EPS von -0,460 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 21,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
