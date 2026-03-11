Septerna verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Septerna hat am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Septerna ein Ergebnis je Aktie von -0,640 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11385,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,100 USD. Im Vorjahr hatten -7,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 45,95 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,07 Millionen USD umgesetzt worden waren.

