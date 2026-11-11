Septerna zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Septerna hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at