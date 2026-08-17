Sequel e-Routers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sequel e-Routers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sequel e-Routers ein EPS von 0,140 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at