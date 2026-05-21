Sequent Scientific stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sequent Scientific hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 9,20 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,02 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Sequent Scientific hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,880 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 120,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,20 Milliarden INR, während im Vorjahr 15,49 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at